السوداني يؤكد عزم الحكومة على توفير الأموال لتنفيذ مذكرة التفاهم مع سيمنز

2023/01/13 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، عزم الحكومة على توفير الاموال اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل مساء اليوم الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة برلين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء، وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق.

وأكد السوداني "عزم الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز على الأرض".

وحضر اللقاء وزير الكهرباء ومستشار رئيس الوزراء، ونائب رئيس ومسؤول الشرق الأوسط لشركة سيمنز، ومدير الفرع التنفيذي للشركة في العراق، بحسب البيان.

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