بناء أساس قوي للطاقة.. سيمنز تكشف تفاصيل عملها المقبل في العراق

2023/01/13 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت شركة سيمنز الألمانية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العقد الذي تم الاتفاق عليه مع الجانب العراقي خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة برلين.

وكالة رويترز وبحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أوردت تصريحات للمدير التنفيذي لقسم الطاقة في شركة سيمنز كريشتن بروتش، اكد خلالها ان الشركة الألمانية ستقوم بـ"دور حيوي في تطوير قطاع الطاقة في العراق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن "الشركة ستقوم ببناء أساس قوي للطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الطاقة التقليدية بالإضافة الى المتجددة".

وتابع برتش أن "الطاقة المستمرة والمعتمد عليها هي الأساس للاستقرار المجتمعي بأي دولة"، مضيفًا أنه "لهذه الأسباب فقطاع الطاقة في العراق هو الأهم بالنسبة لنا الان".

الشركة وبحسب رويترز ستقوم بتوفير 11 غيغا واط من الطاقة الإضافية لحل ازمة الكهرباء في العراق، موضحة أن بروتش شدد أيضا على ان "الشركة ستقوم بإنجاز العمل في العراق بأسرع وقت ممكن من خلال التعاون مع الشركاء العراقيين في الفترة المقبلة"، على حد وصفه.

ووقعت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المذكرة وقعها من الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل، فيما وقعها من جانب شركة سيمنز، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ".

وبين أن "المذكرة تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق".

وأردف: "في ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية".

وأكمل: "كما تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".

وتأتي هذه الخطوة، في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الألمانية برلين التي وصلها يوم أمس.

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