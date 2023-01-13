2023/01/13 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات تحقّق والرد السريع يواصل البحث عن المطلوب بعد هروبه مع أولاده عشائر المثنى تدعو إلى موقف يردع تجّار المخدّرات عقب إشتباكات في ألبو زويد السماوة – الزمان طالبت عشائر المثنى ،وجهاء وابناء المحافظة الى موقف موحد يردع تجار المخدرات عشية استشهاد منتسبين واصابة ضباط اخرين خلال عملية اشتباك شهدتها منطقة البو زويد اثناء القبض […]

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