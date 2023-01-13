2023/01/13 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يحث على الإصلاح والإستمرار في صلاة الجمعة المحافظات – مراسلو (الزمان) حث رئيس التيار الصدر مقتدى الصدر ،اتباعه خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة ،التي اقيمت في بغداد والمحافظات ،على ادامة الاصلاح والاستمرار في اقامة الصلاة .وجاء في خطبة الصدر التي القاها عنه ممثلوه خلال الصلاة الموحدة ان (سيّد الجمعة وشهيدها قال استمروا على […]

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