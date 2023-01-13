2023/01/13 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد: ضيافة الأشقاء محط فخر ونأمل تعزيز الأواصر المشتركة الخليجيون يشاركون العراقيين أفراحهم وكرم البصرة يطغى على البطولة بغداد – البصرة – الزمان يواصل العراقيون الاحتفالات ابتهاجا بتوافد اعداد غفيرة من دول الخليج لمشاهدة مباريات خليجي 25 ومؤازرة الفرق المشاركة بالبطولة التي طغى عليها كرم اهالي البصرة، واصبح محط اعجاب الجميع.ووصل رئيس الجمهورية عبد […]

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