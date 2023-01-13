امين بغداد يوجه بتأهيل الشوارع المحيطة بمؤسسة البيت العراقي للابداع

2023/01/13 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، بتأهيل الشوارع المحيطة بمؤسسة البيت العراقي الآمن للإبداع وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة لخدمة شريحة من أطفال العراق.وذكرت الأمانة في بيان تلقاه/ المركز […]

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