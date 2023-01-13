شاهد.. البحرين وقطر تتأهلان إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي

2023/01/13 | 20:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقامة حاليا في البصرة بالعراق، بعد تعادله مع نظيره الإماراتي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

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