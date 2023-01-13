2023/01/13 | 20:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك أخبار سارة للسائقين في أونتاريو الذين يكرهون مواقف السيارات الموازية وليس لديهم حاليا رخصة قيادة من الفئة G.أكدت وزارة النقل في أونتاريو أن الاختبارات المعدلة اللازمة للحصول على الترخيص الكامل ستظل متاحة “حتى إشعار آخر”.وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة Dakota Brasier، أنه يمكن الحجز لأداء الاختبار – الذي لا يشمل فحص التوقف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل في أونتاريو تعلن عن استمرار اختبار القيادة G المعدل شبكة القيقب الدولية.

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