2023/01/13 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على 7 متهمين بمشاجرة مسلحة في ناحية سفوان غربي المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاجرة مسلحة.. القبض على 7 متهمين في البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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