بمشاجرة مسلحة.. القبض على 7 متهمين في البصرة

2023/01/13 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على 7 متهمين بمشاجرة مسلحة في ناحية سفوان غربي المحافظة.

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