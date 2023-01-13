وزارة الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية



وزارة الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية
2023/01/13 | 20:54 - المصدر: المورد نيوز
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