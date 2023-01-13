2023/01/13 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: --yqTZx5jio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي: نأمل ان يكون العراق ساحة للاستثمار الأجنبي بمجال الطاقة والصحة والصناعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي: نأمل ان يكون العراق ساحة للاستثمار الأجنبي بمجال الطاقة والصحة والصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).