جدول الترتيب النهائي بإختتام منافسات المجموعة الثانية للخليجي

2023/01/13 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) جدول الترتيب النهائي للمجموعة الثانية في بطولة خليجي 25 بعد إختتام منافسات المجموعة، بعد فوز المنتخبين القطري والبحريني.

نجح كل من المنتخبين القطري والبحريني، اليوم الجمعة، في حسم التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الخليج العربي25.

وتابعت (بغداد اليوم) المبارتين، حيث تأهل المنتخب القطري عقب تعادله مع نظيره الإماراتي 1-1، على ملعب الميناء الدولي في ختام دور المجموعات، بينما ودع المنتخب الإماراتي البطولة متذيلاً ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة إثر تعادله مع العنابي.

ونجح المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، في حسم التأهل أيضاً بعد التعادل الإيجابي مع نظيره المنتخب الكويتي بهدف لكل منهما.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب البحرين نظيره المنتخب العماني، بينما يواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.

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