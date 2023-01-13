قرعة كأس العالم للأندية 2022.. مواجهة محتملة بين ريال مدريد والأهلي المصري

2023/01/13 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 وأسفرت عن مواجهات مرتقبة، من بينها احتمالية ان يتواجه كل من ريال مدريد الاسباني والأهلي المصري.

ويخوض ريال مدريد بطل أوروبا نصف نهائي كأس العالم للأندية في شباط/فبراير المقبل، أمام الفائز في المباريات الفاصلة بين سياتل الأميركي، الأهلي المصري وأوكلاند النيوزيلندي، بحسب القرعة التي أجريت في مجمع محمّد السادس في سلا المغربية.

وسحب قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت المواجهة التي أوقعت الفائز في المباراة الفاصلة بين الوداد المغربي والهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي الآخر.

وتشهد المسابقة مشاركة أبطال القارة بالإضافة إلى وصيف بطل إفريقيا الأهلي المصري، على اعتبار أنّ الوداد بطل إفريقيا هو مستضيف البطولة أيضًا.

وستجرى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتّى 11 فبراير 2023 علمًا وأنّ الرباط وطنجة ستحتضنان مواجهات البطولة العالمية.

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