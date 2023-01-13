الكهرباء تعلق على مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز الألمانية - عاجل

2023/01/13 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم) إن "أهمية المذكرة الموقعة اليوم تكمن لكونها وقعت مع أهم الشركات العالمية الرصينة في مجال الطاقة وستضيف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية".

وأضاف أن "العمل بالمذكرة سيحل مشاكل النقل والتوزيع في المنظومة وسيسهم بإنشاء محطات تحويلية وخطوط ناقلة وهذا يعتبر جزءاً مهماً في إطار الأولوية التي يضعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف الكهرباء".

وتابع أن "إضافة 6 آلاف ميغاواط وحل مشاكل النقل والتوزيع ستعالج جزءاً كبيراً واستراتيجياً من مشاكل الاختناقات في الشبكة الوطنية وكذلك بحثت مذكرة التفاهم جزئيات استثمار الغاز المصاحب والطبيعي لتوفير مردودات الغاز الوطني وهذه كلها ستنعكس إيجاباً وتسمح بزيادة ساعات التجهيز بعد إكمالها".

وقعت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المذكرة وقعها من الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل، فيما وقعها من جانب شركة سيمنز، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ".

وبين أن "المذكرة تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق".

وأردف: "في ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية".

وأكمل: "كما تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".

وتأتي هذه الخطوة، في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الألمانية برلين التي وصلها يوم أمس.

تحرير: غ.



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