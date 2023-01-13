2023/01/13 | 21:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mKC45chU8rg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الرشيد تواكب جماهير خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الرشيد تواكب جماهير خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).