الإعداد الروحي.. القيم الروحية بين العروج والهبوطـ - الجزء العاشر

2023/01/13 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

عوامل كثيرة تتجاذب قلب الإنسان فتحدد

مصيره في الحياة بناءً على تغير معادلات

أنماطه الفكرية والسلوكية، ومنها

الإيمان والكفر على رأس تلك العوامل،

فيؤثران في حياته تأث

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