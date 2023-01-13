السوداني يبحث مع

2023/01/13 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، مع الرئيس

التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية

کرستيان بروخ تطوير قطاع الكهرباء.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

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