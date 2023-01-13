الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية

2023/01/13 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اليوم مع شركة سيمنز الألمانية ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، إن "أهمية المذكرة الموقعة اليوم تكمن لكونها وقعت مع أهم الشركات العالمية الرصينة في مجال الطاقة وستضيف 6 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية".

وأضاف، أن "العمل بالمذكرة سيحل مشاكل النقل والتوزيع في المنظومة وسيسهم بإنشاء محطات تحويلية وخطوط ناقلة وهذا يعتبر جزءاً مهماً في إطار الأولوية التي يضعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف الكهرباء".

وتابع إن "إضافة 6 آلاف ميغاواط وحل مشاكل النقل والتوزيع ستعالج جزءاً كبيراً واستراتيجياً من مشاكل الاختناقات في الشبكة الوطنية وكذلك بحثت مذكرة التفاهم جزئيات استثمار الغاز المصاحب والطبيعي لتوفير مردودات الغاز الوطني وهذه كلها ستنعكس إيجاباً وتسمح بزيادة ساعات التجهيز بعد إكمالها".

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