وزير الصحة: سنطبق تجربة إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية في جميع المحافظات

2023/01/13 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، الجمعة، تطبيق تجربة إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية في جميع المحافظات.

وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن "من أولويات الحكومة الاهتمام بالواقع الصحي في البلاد"، مبيناً أنه "سيتم تطبيق تجربة إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية في جميع المحافظات وهناك مشروعين مماثلين في جانبي الكرخ والصافة ببغداد".

وأضاف، أنه "تم تخويل المحافظات في تنفيذ المشاريع الصحية، وينبغي التعاون مع الوزارات والحكومات المحلية بهذا الصدد".

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