الجبوري: جنرال الكتريك فشلت في العراق والتوجه الى “سيمنز” خطوة صحيحة

2023/01/13 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، ان توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية تمثل خطوة صحيحة خصوصا ان شركة جنرال الكتريك الأميركية قد فشلت ولم تقدم شيء يذكر لكهرباء العراق.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تجاوز الضغوط الداخلية والخارجية لاسيما الأميركية يحتاج الى توفر الإرادة لدى الحكومة من ضمان التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء والذهاب باتجاه أي دولة يرى العراق مصلحته بالتعاقد معها”.

وأضاف، ان “هناك من كان يتخذ من اميركا شماعة لعرقلة الكثير من المشاريع التي تخدم الشعب، في وقت كان بالإمكان تنفيذها بعيدا عن أي تدخل او ضغط من واشنطن خصوصا لو امتلكت الحكومات الشجاعة لتنفيذ ماتريد من اجل مصلحة الشعب”.

وبين ان “ذهاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتجاه المانيا من اجل التعاقد مع الشركة المذكورة تعد خطوة بالاتجاه الصحيح خصوصا ان شركة جنرال الكتريك الأميركية لم تقدم شيء لقطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية”.

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