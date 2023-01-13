2023/01/13 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل، الجمعة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض الدولار ووسط مزيد من المؤشرات على تحسن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2 بالمئة، إلى 85.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1616 بتوقيت غرينتش.وارتفعت […]

ظهرت المقالة مع تراجع الدولار..



النفط يسجل ارتفاعاً أولاً على ايرث نيوز.

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