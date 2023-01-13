بوتين يوبخ وزير الصناعة والتجارة الروسي علنًا: لماذا تعبث؟

2023/01/13 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الصناعة والتجارة الروسي علنًا، بسبب تصرفه بـ"بطء شديد" في استكمال طلبيات شراء الطائرات العسكرية والمدنية.

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