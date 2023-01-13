2023/01/13 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد موقع LRT الإخباري بتعرض خط لأنابيب الغاز لانفجار بمنطقة باسفالسكي في ليتوانيا، حيث بلغ ارتفاع أعمدة اللهب منه 50 مترا، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا.ونقل الموقع عن الشرطة المحلية بيانها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع السنة اللهب لـ 50 متر نتيجة لانفجار خط انبوباً للغاز في ليتوانيا المركز الخبري الوطني.

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