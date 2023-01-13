2023/01/13 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على مطلوبين للقضاء في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تواصل أقسام وتشكيلات قيادة شرطة واسط جهودها الأمنية بهدف تعزيز الأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة واسط تُطيح بمطلوبين للقضاء في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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