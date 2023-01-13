بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أمن اليابان بشكل كامل

2023/01/13 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن اليابان تواجه تحديات وبيئة أمنية معقدة، مؤكدا التزام واشنطن بالدفاع عن أمن اليابان بشكل كامل.

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