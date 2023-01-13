2023/01/13 | 21:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي تأهلا ثميناً للدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، إثر فوزه الباهر، الخميس، على منتخب اليمن ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول بـ5 أهداف دون رد، سجلها كل من مصطفى ناظم وأمجد عطوان وحسين علي وأيمن حسين في مناسبتين.

وشكر يونس محمود النائب الثاني للاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، الجماهير العراقية على تشجيعها القوي للمنتخب، سواء منها التي حضرت المباراة أو التي بقيت خارج الملعب، وأضاف محمود أنه يشعر بالفخر لوجوده على رأس المنتخب العراقي، رغم أنه كان يتمنى أن يعيش هذه الأجواء كلاعب.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

ورفض النجم العراقي السابق كشف أي معطيات بخصوص المنح المالية التي سيتحصّل عليها اللاعبون بعد التأهل الذي أسعد الشعب العراقي، الذي خرج إلى الشوارع احتفالا ببلوغ نصف النهائي.

يُذكر أن منتخب أسود الرافدين قد تصدر مجموعته بسبع نقاط، حيث ضمن التأهل مع منتخب عمان، الذي يحمل نفس عدد النقاط، للدور القادم، بينما غادر اليمن والسعودية المسابقة، إثر تجمد رصيد السعودية عند النقطة الثالثة، وخلاء رصيد اليمن من أي نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود: أشعر بالفخر لأنني على رأس المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود: أشعر بالفخر لأنني على رأس المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).