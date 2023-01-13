2023/01/13 | 21:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عبّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن قلقها من...

ظهرت المقالة مديرة صندوق النقد: بلدان المديونية المرتبطة بالدولار تواجه توترات اجتماعية وتخفيض قيمة عملتها في 2023 أولاً على المسلة.

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