رئيس هيئة النزاهة يصدر توجيهاً مهماً حول الإخبارات الخاصة بكبار المسؤولين

2023/01/13 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الجمعة، توجيهاً مهماً حول الإخبارات الخاصة بكبار المسؤولين.

وذكرت هيئة النزاهة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بغية الإسراع في التحقيقات التي تجريها مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وتجاوز بعض الحلقات، ومن أجل أن يكون العمل الحقيقي شاملاً الجميع دون تمييز بين صغار الموظفين وكبارهم، أصدرت رئاسة هيئة النزاهة الاتحاديَّة توجيهاً مهماً إلى مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها".

وبحسب البيان، وجه رئيس هيئة النزاهة بـ"إلغاء الإعمام السابق الصادر عن الرئاسات السابقة للهيئة الذي يقضي بعدم عرض الإخبارات الواردة إلى الهيئة والمتعلقة بالدرجات الخاصة أمام القضاء إلا بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة".

وأشار حنون، في توجيهه لمديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات إلى أن "بإمكانهم عرض الإخبارات التي تتعلق بكبار المسؤولين والدرجات الخاصة على القاضي المختص، والتي يمكن تحويلها إلى قضيَّة جزائيَّة ينظرها محققو الهيئة تحت إشراف القضاء دون الرجوع إليه".

ولفت البيان إلى أن "رئيس الهيئة كان قد بحث في الحادي عشر من الشهر الجاري مع رئيس محكمة استئناف الأنبار قد بحث سبل رفع مُستويات التعاون والتنسيق المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والمنظومة القضائيَّة؛ بغية دعم جهود مكافحة الفساد والارتقاء بآليات عملها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين السادة قضاة التحقيق ومُحقِّقي الهيئة، وإزالة بعض الحلقات الروتينيَّة التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد".

تحرير: غ.



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