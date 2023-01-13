مسؤول حكومي: محاولات إحياء أكبر مزرعة للرمان في ديالى

2023/01/13 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري، اليوم الجمعة، فشل محاولات إحياء اكبر مزرعة رمان في المحافظة، مشيرا إلى أن إحياءها سيوفر فرص كبيرة للعاطلين عن العمل.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) يضم أكبر مزرعة لإنتاج الرمان في الشرق الاوسط ومساحتها تصل الى 5 الاف دونم تسببت أحداث ما بعد حزيران 2014 في هلاكها بنسبة 100%".

وفي حزيران 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل، أعقبها السيطرة على صلاح الدين والأنبار، ومناطق في كركوك وديالى.

وأضاف الجبوري أنه "رغم المحاولات الجادة طيلة السنوات الماضية في إيجاد سبل الدعم لاحياء المزرعة من خلال تقديم قروض مالية للمزارعين وتوفير كل سبل العون لهم لاعادة زراعة أراضيهم، إلا أنها باءت بالفشل وأخفقت في تحقيق أي نجاحات لعدم وجود أي اهتمام حقيقي بالأمر رغم انه المزرعة شكلت نقطة مهمة في النشاط الاقتصادي الزراعي ووفرت جزء كبير من احتياجات الأسواق المحلية من محصول مهم".

واشار إلى ان "احياء مزرعة الرمان ستقلل من إنفاق ملايين الدولارات على الاستيراد وتوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين خاصة وانها تنتج عشرات الالاف من الاطنان سنويا لعقود مضت".

تحرير: غ.



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