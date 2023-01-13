كربلاء.. القبض على متهم بسرقة دار أحد المواطنين

2023/01/13 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة دار أحد المواطنين في المحافظة.

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