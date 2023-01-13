2023/01/13 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kI1wZRYnWko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات لتفعيل خطوط المعمل في أغلب الاقضية والنواحي لأجل تشغيل آلاف الايدي العاطلة عن العاملة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوات لتفعيل خطوط المعمل في أغلب الاقضية والنواحي لأجل تشغيل آلاف الايدي العاطلة عن العاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).