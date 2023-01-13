2023/01/13 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت اللجنة الخليجية، اليوم الجمعة، مواعيد اقامة مباريات نصف نهائي خليجي 25.وقالت اللجنة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه ” تقرر اقامة مباريات نصف نهائي خليجي 25 على ملعبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المنظمة لخليجي 25 تكشف مواعيد مباريات نصف النهائي المركز الخبري الوطني.

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