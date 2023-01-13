2023/01/13 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الجمعة، توجيهاً لمديريات ومكاتب التحقيق بإلغاء إعمام سابق وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “بغية الإسراع في التحقيقات التي تجريها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تصدر توجيهاً لمديريات ومكاتب التحقيق بإلغاء إعمام سابق المركز الخبري الوطني.

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