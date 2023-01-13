صحيفة: الهلال والاتحاد يسعيان للتعاقد مع ميسي مقابل (350) مليون يورو

2023/01/13 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صحيفة "ماركا" الإسبانية:"الهلال والاتحاد يريدان التعاقد مع ميسي بعقد أعلى من رونالدو،مقابل (350) مليون يورو"يتبع ..





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