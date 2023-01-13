السوداني يجيب على سؤالين: هل المرجعية أكثر ميلا إلى قم؟ وهل الخليج عربي؟

2023/01/13 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، أن القول بإن المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلًا إلى "قم" بأنه "تزييف"، فيما وصف الخليج العربي بأنه "واقع".

وعلى هامش تواجده في برلين، أجرت قناة "دويتشه فيله" الالمانية مقابلة مع السوداني، حيث بثت القناة جزءًا صغيرا من المقابلة وتابعته (بغداد اليوم)، وجه من خلالها المقدم سؤالًا إلى السوداني حول وجود من يقول إن "المرجعية اصبحت اكثر ميلًا إلى قم من العراق"، ليجيب السوداني بأن "هذا جزء من التشويش على الوضع السياسي وعدم نقل الحقائق إلى حد التزييف".

ووجه المقدم سؤالا اخر إلى السوداني، بـ"هل الخليج عربي أم فارسي"، ليجيب السوداني بأن "دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد ان ندخل في هذه الاشكاليات التي يحاول البعض اثارتها".

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