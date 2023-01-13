ما حقيقة وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر؟ نقابة الممثلين ترد

2023/01/13 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت شائعات وفاة الفنانة المصرية الكبيرة سوسن بدر قلق جمهورها، وذلك بعد انتشارها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعرب الفنان أشرف زكي في تصريح لـ القاهرة 24 عن استيائه من تلك الشائعات، مؤكدا أن الفنانة سوسن بدر بخير وصحتها جيدة.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخرج شائعات تزعم وفاة سوسن […]

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