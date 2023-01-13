الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط

2023/01/13 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن

مذكرة التفاهم التي وقعتها اليوم مع

شركة سيمنز الألمانية ستضيف 6 آلاف

ميغاواط للمنظومة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد

العبادي، إن "أهمية المذكرة الموقعة

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