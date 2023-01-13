2023/01/13 | 22:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مذكرة التفاهم التي وقعتها اليوم مع
شركة سيمنز الألمانية ستضيف 6 آلاف
ميغاواط للمنظومة الوطنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد
العبادي، إن "أهمية المذكرة الموقعة
ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 آلاف ميغاواط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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