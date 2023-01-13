واشنطن تدعو مجلس الأمن لحث طالبان على إلغاء القيود على النساء

2023/01/13 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة، دفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى تبني قرار يدعو السلطات بقيادة حركة طالبان، في أفغانستان، إلى إلغاء الحظر المفروض على عمل النساء في جماعات الإغاثة وعلى التحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.

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