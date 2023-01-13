قائد عمليات ديالى: نجحنا في احتواء”السموم البيضاء” وهذه نتائج جهودنا

2023/01/13 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف قائد عمليات ديالى اللواء علي فاضل عمران، الجمعة، في احتواء ما اسماها السموم البيضاء .وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” مكافحة المخدرات في ديالى لاتقل اهمية عن مكافحة الارهاب وبدانا خطط مهمة منذ اشهر في تفكيك الشبكات والخلايا التي تروج لهذه السموم في الاقضية والنواخي مع جهد استخباري مميز”.واضاف،ان” تم الاطاحة باكثر من 300 تاجر وناقل ومروج للمخدرات في ديالى خلال الاشهر 12 الماضية وتم احتواء خطر السموم البيضاء بنسبة كبيرة ومساعينا خلال 2023 في انهاء ما تبقى من فلول تلك الشبكات مؤكدا بان اعلان ديالى خالية من هذه السموم مجرد وقت”.واشار الى ان”تم تفكيك خلايا كبيرة وخطيرة وهذه جهود استثنائية قامت بها قوى امنية متعددة في ديالى مؤكدا بان محاربة المخدرات لاتراجع عنه ومستمرين في مكافحتها”.وكانت الاجهزة الامنية نجحت في تفكيك العديد من الخلايا الخطيرة بالاشهر الماضية في عمليات نوعية جرت في ديالى”.

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