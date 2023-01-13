تغيير موعد مباراتي نصف نهائي «خليجي 25» في البصرة

2023/01/13 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج

العربي لكرة القدم "خليجي 25" تبديل

مواعيد مباريات نصف النهائي، لتقام

مباراة البحرين مع عُمان، في نفس

التوقيت الذي كانت ستقام فيه مباراة

العراق وقطر، على أن يتم تر

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