2023/01/13 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jbhpq0XMSOA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجه عراقي نحو ألمانيا لبناء شراكة اقتصادية إستراتيجية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجه عراقي نحو ألمانيا لبناء شراكة اقتصادية إستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).