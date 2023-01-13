2023/01/13 | 23:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wf6NNDv3t8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يونس محمود و المصري احمد شوبير في مضيف البصرة 25🇮🇶❤️) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يونس محمود و المصري احمد شوبير في مضيف البصرة 25🇮🇶❤️) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).