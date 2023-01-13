تقرير: خليجي 25

2023/01/13 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استعرض تقرير صحفي اراء ناشطين سياسيين عرب حول ماتمثله بطولة خليجي 25 وماستعكسه من نتائج، حيث يتفق الناشطون السياسيون على أن البطولة عززت الثقة بالعراق وتم "تصفير التأريخ"، بمحو الماضي وانطلاق عودة العراق للحضن العربي.

ونقل موقع الحرة في تقرير عن الناشط السياسي الكويتي ساجد العبدلي قوله الذي تابعته (بغداد اليوم)، إن "نجاح العراق بإقامة البطولة هو بحد ذاته انجاز إيجابي سيسهم بالتأكيد في تعزيز ثقة الشعب العراقي أولا بأن بلده قادر على تنظيم نشاطات على مستوى دولي".

ويضيف العبدلي أن "الأجواء التي ترافقت مع البطولة ستسهم في "استعادة الثقة بأن العراق آمن إلى حد ما، وأن دخول الخليجيين بات أمرا طبيعيا".

على الصعيد السياسي يعتقد العبدلى أن إقامة "خليجي 25" في البصرة من شأنه أن يؤدي لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق ودول الجوار، وستكون بابا وفاتحة خير لما سيليها"، مضيفًا أنه "سابقا كان العراق يتحدث فقط عن التعهدات اليوم أثبت أنه قادر على تنفيذ هذه التعهدات والقيام بمسؤوليات كبيرة".

ويضيف أن "اقبال الجماهير الخليجية على الذهاب للعراق سيفتح أبواب جديدة للسياحة وللاستثمار ويؤدي لانتعاش اقتصادي واسع في هذا البلد".

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي أن "إقامة هذه التظاهرة الرياضية في البصرة من شأنه أن "يعضد" التقارب العراقي الخليجي ويسهم في التعجيل بإعادة العراق لمحيطه العربي".

ويضيف إنه "على الرغم من أنها تظاهرة رياضية، لكن بدا واضحا تفاعل الجماهير الخليجية وتوجهها للعراق للحضور وما قابلها من احتفاء كبير من قبل الشعب العراقي بأشقائه".

ويوضح آل عاتي أن هذه المعطيات "أعطت رسالة واضحة أن العراق لا يزال يحتفظ بعلاقاته القوية والعميقة مع محيطه العربي، وبعث برسالة لدول الجوار بأن العراق لا يزال قويا مترابطا مع أشقائه"، مبينا أن "كل الاحداث التي جرت سابقا ستكون عابرة وسيسجل التاريخ من جديد عودة العراق لمحيطه العربي".

أما على الصعيد السياسي فيعتقد آل عاتي أن حل "هذه القضايا يحتاج لمزيد من الوقت والجهد من أجل حل الخلافات والمسائل العالقة"، مضيفا أن هناك خلافات بين العراق ومحيطه الإقليمي مع النظامين الإيراني والتركي وهناك تفاهمات مع أشقائه الخليجيين تحتاج للمزيد من الوقت".

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