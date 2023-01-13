تقرير: الفوز على اليمن يعيد شوارع العراق إلى أجواء السبعينات و

2023/01/13 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وصف تقرير صحفي اليوم الجمعة الاحتفالات التي عمّت الشوارع العراقية يوم امس الخميس، بعد فوز العراق على اليمن بخماسية نظيفة، بأنها أعادت البلاد إلى "أجواء عام 1979" التي عاشتها البلاد بعد الفوز بلقب كأس الخليج بنسخته الخامسة والتي استضافها العراق أيضًا في حينها.

وذكر تقرير نشرته "سكاي نيوز" وتابعته (بغداد اليوم)، أن شوارع المحافظات العراقية شهدت احتفالات عارمة بعد فوز منتخب أسود الرافدين على اليمن بخماسية، والتأهل إلى نصف نهائي "خليجي25"، لتستعيد الجماهير الأجواء الاستثنائية التي عاشتها البلاد عام 1979 بالتتويج باللّقب الخليجي الأول عندما استضافت العراق البطولة.

واضاف أن شوارع المدن العراقية شهدت مسيرات فرح طويلة وجابت خلالها السيارات الطرقات رافعة أعلام العراق، ومطلقة مكبرات الصوت والأغاني والأهازيج، ما أعاد إلى الأذهان الذكريات الجميلة لـ"خليجي5" ، والفرحة الكبرى التي عاشتها الجماهير عندما استضافت العراق البطولة قبل 44 عاما، وحصدت لقبها.

تفاؤل الجماهير

ونقلت "سكاي نيوز" آراء المواطنين، مبينة أنهم عبروا عن تفاؤلهم الكبيرة بقدرة منتخب العراق على التتويج بلقب "خليجي25" ، حيث إعتبروا أن التطور الحاصل في الأداء والمستوى، والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب، وآخرها الفوز بخماسية كاملة اليمن، مما يعكس الامكانيات الجيدة للاعبين، والقدرة على المنافسة بجدية على لقب البطولة.

وشدد المشجعون على أن الفرصة مواتية لمنتخب العراق لحصد لقبه الرابع، بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه في كل مباراة، والتشجيع القوي الذي يقدمه الجمهور من المدرجات، متمنين أن يبقى اللقب في مدينة البصرة .

واعتبر التقرير أنه على الرغم من الأعداد الغفيرة التي ملأت شوارع المدن العراقية، والفرحة الكبيرة التي شهدتها الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى حضور أعداد كبيرة إلى مناطق المشجعين من أجل مشاهدة مباريات المنتخب العراقي في البطولة الخليجية، إلا أن الإجراءات التنظيمية كانت على درجة عالية من الإحكام، مما أسهم في عدم تسجيل أية مشاكل تعكر صفو الاحتفالات.

وكان للتنظيم المحكم للبطولة الوقع الإيجابي في زيادة تفاعل الجماهير مع الحدث الكروي، والإقبال على دخول الملاعب، والخروج مع الأسر للمشاركة في الاحتفالات، الأمر الذي أعاد للعراق بهجة أجواء بطولة الخليج الخامسة، والتي أسعدت الجماهير ودونت أجمل الذكريات.

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