2023/01/13 | 23:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ادان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو نشرته...

ظهرت المقالة فيديو يثير استهجان الحكومة السويدية أظهر أردوغان معلقا من قدميه أولاً على المسلة.

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