2023/01/13 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فقرة الأزياء الوطنية من مسابقة ملكة جمال الكون للعام الحالي، اختارت بعض المتنافسات الإدلاء بتصريحات سياسية بما في ذلك ملكة جمال أوكرانيا، فيكتوريا أباناسينكو، التي كان لها تأثير بالإشارة إلى الحرب الروسية المستمرة على بلدها.

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