2023/01/13 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أغنية شاكيرا التي تتهكم بها على حبيبها السابق جيرارد بيكيه أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

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