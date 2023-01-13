سيمنس حقيقة أم سراب ؟

2023/01/13 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة “سيمنس” للطاقة في العراق مثلما كانت تعد سابقا لتكرار تجربة مصر بمجال الطاقة الكهربائية، في العراق، وفيما أعلنت عن خططها الاستراتيجية بالعراق، أشارت إلى أنها تعمل مع وزارة الكهرباء على صيانة محطات الطاقة.[…]

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