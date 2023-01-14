السفير الإيراني يغرد عن ازمة الدولار في العراق

2023/01/14 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد السفير الإيراني في العراق محمد كاظم ال صادق، اليوم الجمعة، أن "الجمهورية الاسلامية تبقى الداعمة الاولى لتنمية واستقرار وتطور العراق"، وذلك في رد على الاتهامات التي تطال ايران بتسببها بارتفاع اسعار الدولار في العراق.

واضاف مصدق في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، أن بلاده ستبقى الداعمة الاولى لتنمية العراق، "مهما تعرضت لاتهامات تريد حرف مسار الرأي عن المسبب الرئيس لأزمة سعر الصرف".

ويتهم خبراء وتقارير ايران بالوقوف وراء ازمة سعر الدولار، وذلك عبر تهريب العملة الصعبة اليها، وامتلاكها تريليونات الدنانير العراقية التي تقوم من خلالها بشراء الدولار من السوق العراقي، حيث يشير المختصون الى ان ايران استلمت اموالها التي بذمة العراق بالدينار العراقي بسبب العقوبات الاميركية، فيما قامت بضخ هذه الاموال الى البورصات لاستبدالها بالدولار، مما ادى الى سحب واستنزاف الدولار من السوق وارتفاع اسعاره.

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