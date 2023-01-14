يورغن كلوب ينفعل من سؤال أحد الصحفيين.. ماذا قال له؟

2023/01/14 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، عن غضبه بسبب أسئلة الصحفيين المتكررة حول إمكانية إبرام الفريق المزيد من الصفقات، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

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